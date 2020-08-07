شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مدير حملة انتخابية لمرشح «النور» لقيادتة سيارة دون لوحات ولذوي الإعاقة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، الخميس، عن طريق الصدفة من ضبط مدير الحملة الانتخابية لمرشح حزب النور بقنا لقيادة سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية وتبين انها مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وقام بشرائها لتعثر مالكها ماليا. كانت قوة أمنية متحركة بالكيلو 10 بطريق قفط الصحراوي قد تمكنت من ضبط مدير الحملة الانتخاببة لمرشح حزب النور لقيادتة سيارة بدون لوحات حيث تمكنوا من ضبط المدعو «محمد .إ. م» 37 سنة أمين تنظيم حزب النوري بمركز قوص ومدير الحملة الانتخابية لمرشح الحزب محمود ابوالسعود اثناء ملاحظتهم بقيامة بقيادة سيارة بدون لوحات معدنية وبفحصها تبين انها مملوكة لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وحاصلة على إفراج جمركي وقيام المتهم بشرائها منه كما عثر بداخلها على بعض الدعاية والصور والملصقات الانتخابية الخاصة بمرشح الحزب وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مدير حملة انتخابية لمرشح «النور» لقيادتة سيارة دون لوحات ولذوي الإعاقة بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.