شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جثامين سيده وطفليها من تحت أنقاض المنزل المنهار بالمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من استخراج ضحايا المنزل المكون من 5 طوابق المنهار بمنطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى ، مساء اليوم الخميس، وهم لأم متوفية تدعى مرورة عوض أبوالعنين، وطفليها المتوفيين أيضا وهما محمد وإياد.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرفقته اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدن طنطا والمحلة ورؤساء أحياء طنطا والمحلة، قد انتقلوا الي منطقة الرجبي بالمحلة الكبري، للوقوف على الأضرار الناجمة من انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وقرر المحافظ، فرض طوق امني حول العقار، وتوجيه كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار.

كما أصدر توجيهاته لرئيس مركز المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث منازل مجاورة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبد الناصر حميدة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بعدد من سيارت الإسعاف محل الواقعة لنقل الضحايا للمستشفى، كما وجه أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بفتح نزل شباب المعتمدية لاستقبال الأسر المتضررة وكلف ، أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة تشكيل لجنة لصرف مساعدات وتعويضات إلي أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار المنزل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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