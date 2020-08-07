شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية عن يوم 7 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد الصلاة فى جميع المدن المصرية عن يوم الجمعة الموافق 7-8-2020.

وتضمن جدول المواعيد مواقيت الصلاة، لكل من الصلوات الخمس، حيث حددت موعد كل من صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إضافة إلى وقت شروق الشمس، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للهيئة عن يوم 7 أغسطس 2020.

وفيما يلي مواقيت الصلاة فى جميع المدن المصرية عن يوم 7/8/2020 :

المدينة فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 3:41 ص 5:17 ص 12:1 م 3:37 م 6:44 م 8:9 م الأسكندرية 3:42 ص 5:20 ص 12:6 م 3:45 م 6:51 م 8:18 م طنطــا 3:40 ص 5:17 ص 12:2 م 3:40 م 6:46 م 8:12 م المنصورة 3:37 ص 5:15 ص 12:0 م 3:39 م 6:45 م 8:11 م الزقـازيق 3:38 ص 5:15 ص 12:0 م 3:37 م 6:44 م 8:9 م أسيــوط 3:50 ص 5:22 ص 12:1 م 3:33 م 6:40 م 8:2 م سـوهاج 3:49 ص 5:21 ص 11:59 ص 3:30 م 6:37 م 7:58 م بنى سويف 3:44 ص 5:20 ص 12:1 م 3:37 م 6:43 م 8:7 م المنـيـا 3:49 ص 5:22 ص 12:3 م 3:36 م 6:43 م 8:6 م قـــنا 3:46 ص 5:18 ص 11:55 ص 3:25 م 6:32 م 7:53 م أســوان 3:51 ص 5:20 ص 11:54 ص 3:20 م 6:28 م 7:47 م مطـروح 3:53 ص 5:31 ص 12:17 م 3:56 م 7:2 م 8:29 م الغردقـة 3:39 ص 5:12 ص 11:50 ص 3:22 م 6:29 م 7:51 م الخارجـة 3:58 ص 5:29 ص 12:5 م 3:33 م 6:41 م 8:1 م الإسماعيلية 3:35 ص 5:12 ص 11:57 ص 3:34 م 6:41 م 8:7 م دميـاط 3:34 ص 5:13 ص 11:59 ص 3:38 م 6:44 م 8:11 م السـلوم 4:1 ص 5:39 ص 12:25 م 4:4 م 7:11 م 8:38 م نويـبع 3:30 ص 5:5 ص 11:47 ص 3:22 م 6:29 م 7:53 م حلايــب 3:40 ص 5:8 ص 11:39 ص 3:1 م 6:10 م 7:28 م شرم الشيخ 3:35 ص 5:9 ص 11:49 ص 3:22 م 6:28 م 7:51 م الفـيــوم 3:45 ص 5:20 ص 12:2 م 3:38 م 6:44 م 8:9 م 6أكتـوبر 3:43 ص 5:19 ص 12:2 م 3:39 م 6:45 م 8:10 م كفر الشيخ 3:39 ص 5:17 ص 12:2 م 3:41 م 6:47 م 8:13 م الحامول 3:37 ص 5:16 ص 12:1 م 3:40 م 6:46 م 8:13 م بلطيم 3:37 ص 5:16 ص 12:1 م 3:40 م 6:47 م 8:13 م طابا 3:30 ص 5:6 ص 11:48 ص 3:24 م 6:30 م 7:55 م راس سدر 3:37 ص 5:12 ص 11:55 ص 3:31 م 6:37 م 8:2 م الطـــور 3:37 ص 5:11 ص 11:51 ص 3:25 م 6:31 م 7:55 م دهب 3:32 ص 5:7 ص 11:48 ص 3:22 م 6:28 م 7:52 م ابوزنيمة 3:37 ص 5:12 ص 11:53 ص 3:29 م 6:35 م 7:59 م راس غارب 3:37 ص 5:12 ص 11:52 ص 3:26 م 6:33 م 7:56 م القصير 3:40 ص 5:12 ص 11:49 ص 3:18 م 6:25 م 7:46 م برنيس 3:41 ص 5:10 ص 11:44 ص 3:9 م 6:17 م 7:36 م سفاجة 3:40 ص 5:12 ص 11:50 ص 3:21 م 6:28 م 7:49 م مرسى علم 3:40 ص 5:11 ص 11:46 ص 3:14 م 6:22 م 7:42 م شلاتين 3:42 ص 5:11 ص 11:43 ص 3:7 م 6:16 م 7:34 م سيدى برانى 3:57 ص 5:36 ص 12:22 م 4:2 م 7:8 م 8:35 م الضبعة 3:49 ص 5:27 ص 12:12 م 3:50 م 6:57 م 8:23 م العلمين 3:48 ص 5:25 ص 12:10 م 3:48 م 6:54 م 8:20 م واحة سيوة 4:6 ص 5:42 ص 12:24 م 3:59 م 7:5 م 8:30 م موط (الداخلة ) 4:3 ص 5:34 ص 12:10 م 3:39 م 6:46 م 8:7 م الفرافرة 4:2 ص 5:35 ص 12:14 م 3:45 م 6:52 م 8:14 م البويطى 3:55 ص 5:29 ص 12:10 م 3:44 م 6:50 م 8:14 م باريس 3:59 ص 5:29 ص 12:4 م 3:30 م 6:38 م 7:58 م المحلة الكبرى 3:39 ص 5:17 ص 12:2 م 3:40 م 6:47 م 8:13 م الحمام 3:40 ص 5:17 ص 12:2 م 3:40 م 6:46 م 8:12 م نجع حمادى 3:48 ص 5:20 ص 11:57 ص 3:26 م 6:34 م 7:55 م بورسعيـد 3:33 ص 5:11 ص 11:57 ص 3:35 م 6:42 م 8:8 م السـويس 3:36 ص 5:12 ص 11:56 ص 3:32 م 6:39 م 8:4 م العريـش 3:27 ص 5:5 ص 11:51 ص 3:29 م 6:35 م 8:2 م الطـــور 3:37 ص 5:11 ص 11:51 ص 3:25 م 6:31 م 7:55 م دمنـهـور 3:41 ص 5:19 ص 12:4 م 3:42 م 6:49 م 8:15 م ادفو 3:49 ص 5:19 ص 11:54 ص 3:22 م 6:30 م 7:50 م اسنا 3:49 ص 5:20 ص 11:56 ص 3:24 م 6:31 م 7:51 م القاهرة الجديدة 3:40 ص 5:17 ص 12:0 م 3:37 م 6:43 م 8:8 م توشكى 4:0 ص 5:28 ص 12:0 م 3:23 م 6:32 م 7:50 م الدلنجات 3:41 ص 5:19 ص 12:4 م 3:42 م 6:48 م 8:14 م كاترين 3:35 ص 5:9 ص 11:50 ص 3:24 م 6:31 م 7:54 م

مسجد السيدة زينب رضى الله عنها - صورة أرشيفية