شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شمال سيناء: تشكيل لجنة لمراجعة أوراق إجابات المتقدمين للتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الشؤون التربية والتعليم بشمال سيناء عن تشكيل لجنة لمراجعة أوراق إجابات الطلبة المتقدمين لامتحانات مدارس التمريض، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المحافظ بكلا من وكيل مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الصحة وبحضور موجهى اللغة العربية واللغة الإنجليزية. وذكر رضوان أن المحافظ وجه اللجنة المشكلة لوضع وتصحيح اختبارات التمريض «توجيه اللغة الإنجليزية واللغة العربية» بإعادة الاطلاع على الأوراق الامتحانية ورفع تقرير كامل من اللجنة للعرض عليه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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