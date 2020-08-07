شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عمومية غير عادية لنقابة العاملين بالإسعاف لبحث بدل المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، برئاسة وائل سرحان، النقيب العام، الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النقابة، وذلك صباح غدا السبت الموافق 8 أغسطس 2020، بمقر النقابة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تخص العاملين.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، مناقشة: موضوع بدل المهن الطبية وصندوق المخاطر، الأوضاع الداخلية للجان النقابية والنقابة العامة، وما يعرض خلال المناقشات من أمور أخري تخص العاملين، وسيتم خلال المناقشات توضيح كافة الامور حول موضوع بدل المهن الطبية وصندوق المخاطر، وتوضيح الجهود التى قامت بها النقابة العامة خلال الفترة الماضية بالاوراق والمستندات، وشرح كامل للأوضاع الحالية، وكيفية تطبيق هذا البدل علي العاملين بهيئة الإسعاف.

Advertisements

وطالب وائل سرحان، نقيب العاملين بالإسعاف، من ممثلي اللجان النقابية المسجلين بالجمعية العمومية للنقابة العامة الحرص علي الحضور.