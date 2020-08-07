شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مبادرة دراجتك صحتك مستمرة.. والإعلان عن المرحلة الثالثة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة دراجتك صحتك والتى تم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف وسيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.

وأشار وزير الرياضة ، إلي أن الاستمرار في المبادرة يرتكز على رؤية القيادة السياسية وتوجيهات سيادته بالعمل على نشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة رياضة الدراجات .

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وأكد الوزير ان الآلية الوحيدة التي يتم من خلالها اقتناء الدراجات ضمن المبادرة هي من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وأوضح ان الاعداد التي تم طرحها حتى الآن ومنذ انطلاق المبادرة هي 2400 دراجة تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ، إلا ان اعداد الراغبين في اقتناء الدراجات يفوق ما تم اتاحته حتى الآن وهو ما سيتم مراعاته خلال مناقشة وتوقيتات انطلاق المرحلة الثالثة والتي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها الأسبوع المقبل.

وفى ذات السياق ، يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع الإدارات واللجنة المعنية بالمبادرة يوم الأحد المقبل لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة الثالثة للمبادرة، ومن المنتظر أن تشهد المراحل القادمة أعداد أكبر من الدراجات لتتناسب مع الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات .

وانتهى حجز المرحلة الثانية والتي تضمنت طرح 1400 دراجة اليوم الخميس خلال أقل من نصف ساعة فقط من بدء التسجيل ، وشهدت البوابة الإلكترونية للوزارة تزايداً مستمراً لزوارها تجاوز 47 ألف زائر بهدف التسجيل لاقتناء الدراجة قبل فتح باب التسجيل خلال اليوم وحتى انتهاء عملية التسجيل ونفاد الكمية المطروحة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة .