شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير غدًا 38 رحلة لعدة وجهات بالخارج لنقل 3500 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير 38 رحلة دولية، غدًا الجمعة ، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم. ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي إلي كل من " امستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما ، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، فيينا، أسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك " ، بالإضافة إلى رحلتين جويتين إلى ميلانو، ودبي، وأبو ظبي، كما تسير مصر للطيران ٤ رحلات استثنائية إلى أبها، بغداد، دوالا، أربيل، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، والأقصر، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب. Advertisements

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضي، بعد تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري. ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.

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