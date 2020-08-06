شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى قوص المركزي للعزل تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا أن مستشفى قوص المركزي للعزل سجلت اليوم الخميس صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خروج أخر حالة من المستشفى اليوم موضحا انه تم تعافي وخروج 207حالة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنينالمصابين بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

أوضح شلبى مستشفى قوص هي ثانى مستشفى تسجل صفر اصابات بفيروس كورونا المستجد بعدمستشفى فرشوط المركزى مشيرا إلى ان ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس مؤكدا على المواطنين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انتظام معدل انخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل.