بالصور.. وفد مجلس الوزراء يزرو قرى «حياة كريمة» في البحيرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالصور.. وفد مجلس الوزراء يزرو قرى «حياة كريمة» فى البحيرة

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

وأشاد الوفد بالأعمال التي تتم فى القري التى يتم تنفيذ بها مبادرة حياة كريمة، وبجهود المحافظة لسرعة إنهاء تلك الأعمال و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال بها.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ مبادرة عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة، التي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الإقتصادى والبيئى والإجتماعي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

وأشار آمنة إلى أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال الجارى تنفيذها فى قرى المرحلة الأولى المبادرة وعددها ٨ قرى فى المحافظة وهى قرى الخرطوم فى مركز بدر وعلى مبارك بوادى النطرون، وقرى زاوية صقر والمهدية والياسينية والرابعة بذور وعبد الحليم محمود وأحمد بدوى بمركز أبو المطامير، وشملت الأعمال تنفيذ 76 مشروعًا فى شتى القطاعات الخدمية بتكلفة 266 مليون جنيه.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر فى مركزي بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.