شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور محافظ الغربية يشارك بنفسه فى عملية رفع الأضرار الناتجة عن انهيار منزل بالمحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبرفقته السكرتير العام للمحافظة إلى منطقة الرجبي بالمحلة الكبري للوقوف على الأضرار الناجمة من انهيار منزل مكون من 5 طوابق وشارك بنفسه في أعمال رفع الانقاض

وأمر رحمي بفرض طوق امني حول العقار، وتوجية كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار.

وكلف وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بسيارت الاسعاف لنقل المصابين على الفور كما وجه بفتح نزل شباب المعتمدية لاستقبال الاسر المتضررة وصرف الاعانات العاجلة لتلك الأسر.



وأصدر توجيهاته لرئيس مركز المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث منازل مجاورة.

ومازل البحث جاري عن المصابين تحت الأنقاض.

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المحافظ يشارك فى عملية رفع الانقاض