شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد عددا من مشروعات محطات مياه الشرب والصرف بالمحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الخميس، عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة الكبري باجمالي تكلفه 610 مليون جنيه

حيث تفقد محطة تنقية المياه بالمحلة والتي بلغت تكلفتها 160 مليون جنيه وتعمل بطاقة 800 لتر/ ثانيه لاخراج مياه مرشحة وتمر بالعديد من المراحل داخل المحطة وصولا للمعمل والمزود باحدث الاجهزة ليعمل باعلي كفاءه والحفاظ على جودة المياه ..

ووجه المحافظ مسؤول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة استكمال الاعمال بالمحطة لافتتاحها في القريب العاجل

كما تفقد ايضا مشروع محطة الصرف الصحي والصناعي بالدواخلية والتي بلغت تكلفتها الاجمالية 450 مليون جنيه وتعمل بطاقه 160 الف متر مكعب يوميا ومقامه على مساحة 18 فدان وتخدم 750 الف نسمة بمدينة المحله والقري التابعه .وعلي الفور أصدر محافظ الغربيه توجيهاته بسرعه رصف الطريق المؤدي للمحطه والانتهاء من اعمال اللاتوس كيب والدهانات

وصرح رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بأن المحطه سيتم الانتهاء من كافة الاعمال بها في منتصف الشهر القادم

ثم قام محافظ الغربيه بزيارة المجمع الصناعي بالمحله لمتابعة الاعمال الجاريه مؤكدا على سرعة الانتهاء من كافة الاعمال ورصف الطريق.

ثم تفقد سيادته اعمال انشاء سور حول مصنع تدوير القمامه بالمحله مؤكدا على تذليل كافة المعوقات لسرعه الانتهاء من انشاء الصور.

وفي نهاية الجوله قام محافظ الغربيه بالمرور ع المجزر الآلى بشبشير لمتابعة الاعمال الجاريه بالمجزر والاطمئنان على حسن سير العمل

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ووجه المحافظ وكيل وزارة الطب البيطري بإستمرار المتابعة للمجزر وانهاء جميع الاعمال في المواعيد المحدد وبالشروط والمواصفات الموضوعه.

كما اصدر توجيهاته برفع جميع الإشغالات الموجوده على جانبي طريق طنطا المحله كما قام بسحب عدد 4 رخصه بسيارات مخالفه والتحفظ على مركبة توكتوك وتسليمه للمرور لمخالفته واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة وشدد سيادته على ضرورة الالتزام وسرعة الانتهاء من جميع المشروعات طبقا للبرامج الزمنيه المحددة

رافق المحافظ المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس عبدالسلام رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور حاتم كمال وكيل وزارة الطب البيطري واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحله.