شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: «غرفة متابعة انتخابات الشيوخ» في حالة انعقاد دائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي أن غرفة المتابعة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ في حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة يومي 9 و10 أغسطس لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، ويومي 11 و12 أغسطس للتصويت في الداخل.

وتعلن عن حرصها الشديد تسهيل قيام الصحفيين بتغطية العملية الانتخابية واجراءات التصويت وحل المشكلات التي قد تواجههم، وتدعو الغرفة الصحفيين المكلفين بمتابعة الانتخابات بالتواصل المباشر معها، لتذليل العقبات التي قد تحول دون القيام بدورهم، وستتولى الغرفة رصد الأداء الصحفي والتحريري للإصدارات الصحفية القومية خلال فترة الانتخابات .

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا بتشكيل غرفة متابعة من أعضائها، خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد مختار وعضوية كلاً من وليد عبدالعزيز، ودكتورة فاطمة سيد أحمد، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.