شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا بـ11 مركزا ومدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية الخميس على مستوى جميع المراكز والمدن صفر إصابة بفيروس كورونا واستقر العدد الكلي للإصابات علي مستوي المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس على 8717 حالة بينما تم تحويل 16 حالة مصابة بفيروس كورونا من محافظات مجاورة إلى مستشفيات القليوبية بقها والعبور.

كما استقرت أعداد الإصابات على مستوى المراكز، منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس على الأرقام الأتية : مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2183 وشرق شبرا الخيمة 1033 حالة، وغرب شبرا 1170 حالة إصابة ، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 961 حالة إصابة ، وقليوب 674 حالة إصابة ومدينة قها 44وكفر شكر 413 حالة إصابة.