شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأسطح والأورجانيك.. «المركز الإعلامي للوزراء» يزور «كفر عون» فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه اللواء أحمد على مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وحازم البناء، مدير المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح.

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

وترزع القرية كافه أنواع الزراعات وتنتج المحاصيل «الأورجانيك» الخالية من المبيدات والمخصبات الكيماوية، وتقوم بالزارعة بالطرق الحديثة الموفرة للماء، وحققت القرية إنتاجية عالية من المحاصيل، وصلت إلى أن السطح الواحد ينتج نحو نصف فدان من الأرض، وحققت القرية الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفاكهة.

وأشاد الوفد بالجهود المبذولة فى القرية والتى يصل عدد السكان فيها إلى نحو 1700 نسمة، ولا يوجد بها بطالة، حيث أن مشروعات زراعة الاسطح توفرالعديد من فرص عمل لشباب القرية.

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

وقال حازم البنا، مدير المركز الإعلامى للمحافظة، إن قرية نجع عون التابعة لمركز كفر الدوار هى إحدى القرى المنتجة التى تفخر بها المحافظة البحيرة وتعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعة الأسطح.

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

وحصل شباب نجع عون على دورات تدريبية بجمعيات أهلية، تلقوا خلالها دروساً حول طرق زراعة أسطح المنازل باستخدام المواسير البلاستيك، وصناعة السجاد اليدوى والتابلوهات وإنتاج عيش الغراب «المشروم»، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى المنازل مثل تربية الدجاج والبط والزراعات العضوية أمام المنازل وزراعة الأسطح بالطريقة الحديثة التى توفر الماء.

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

وأنشأ الأهالى المركز الخدمى الذى يضم عدداً من المشروعات التى توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقيرة، ويضم مشروعات ورش الخياطة وتفريخ الدواجن وزراعة الأسطح وورش سجاد يدوى والنجارة وإنتاج الحرير الطبيعى والكروشيه والاكسسوارات وفرن خدمى وحضانة شعير مستنبت للإنتاج الحيوانى ودود قز ومنحل وتوفر ٢٢٠ فرصة عمل لأبناء القرية.

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه سيتم دراسة كافة مطالب واحتياجات القرية والعمل تلبيتها للتيسر على أهلها ودعمًا لجهود التنمية التى تشهدها، وعمل معرض لمنتجات القرية، وأشاد بالجهود المبذولة لتحويل القرى من قرية مستهلكة إلى قرية منتجة.

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك

كفر عون قرية منتجة للزراعات الأورجانيك وتزرع أسطح المنازل فى البحيرة قام وفد من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، مدير المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، بزيارة تفقديه لقرية كفر عون التابعة لقرية كوم اشو فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى إحدى القرى المنتجة التى تعتبر من أوائل القرى التى اشتهرت بزراعات الأسطح والزراعات الأورجانيك