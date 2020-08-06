شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 16 عامًا.. محافظ الفيوم يفتتح مصنع العدوة لتدوير القمامة بعد تأهيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، مصنع تدوير القمامة بقرية العدوة بعد تأهيله، بعد أن كان متعثرًا ومتوقفًا عن العمل منذ عام 2004، لوضع وسيلة آمنة للتخلص من القمامة، وتوفير بيئة نظيفة، وتحقيق الاستفادة القصوى من كل المخلفات سواء الصلبة منها أو الرخوة، فضلًا عن المشتقات البلاستيكية والورقية.

حضر الافتتاح المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور إسلام هلالي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الفيوم، ومسئول تأهيل مصنع تدوير القمامة ورئيس قسم الصيانة به، وعدد من مسئولي الشركة المتحدة للنظافة وتدوير القمامة المشرفة والمنفذة لأعمال التأهيل بالمصنع، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن مصنع العدوة لتدوير القمامة بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، يأتي على مساحة 35 ألف متر مربع، وتكلفت أعمال التطوير به 6 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن أعمال التأهيل شملت التأهيل المدني من مباني وقواعد خرسانية ومحطات تجميع القمامة وأماكن الفرز، بجانب التأهيل الميكانيكي لحجرة التشغيل، ومعدات الفرز، وماكينات التشغيل، وأجهزة التحكم والفرم، وصيانة الكهرباء.

وأضاف أن المصنع يعمل بطاقة تدوير 8 طن- ساعة، أي ما يعادل تدوير 192 طنًا خلال اليوم الواحد بنوبتجيات العمل الثلاثة، لافتًا إلى أن المصنع يوفر 250 فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن 700 فرصة عمل غير مباشرة لأفراد جمع القمامة من المنازل، وسائقي مركبات نقل القمامة، وناقلي القمامة إلى محطات التجميع الوسيطة.

وكشف «الأنصاري» أن المصنع يقوم بتدوير القمامة لتحويلها إلى سماد عضوي، ووقود بديل، فضلًا عن فرز وتجنيب الخامات المعدنية إضافة للكرتون والورق والزجاج والبلاستيك، لافتًا إلى أن القمامة تمر بثلاث مراحل داخل المصنع وهي التجميع والتدوير والدفن الصحي للخامات غير المهمة.

وأشار محافظ الفيوم خلال الافتتاح إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون والوقوف بجانب المجتهدين من أصحاب الأفكار الواعدة، للارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد والأسرة، من خلال الاستثمار في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهد والاستمرارية في العمل بروح الفريق الواحد.

وطالب المحافظ بالتوسع في بإنشاء أكثر من خط لتدوير القمامة لتوفير البيئة النظيفة والتخلص الآمن من القمامة، فضلًا عن الاستفادة منها من خلال عمليات التدوير، مشددًا على توفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم، لافتًا إلى أهمية الجمع المنزلي للقمامة من خلال وضع منظومة متكاملة، مع تقسيم المناطق المزمع العمل بها إلى قطاعات لتغطيها بشكل كامل في عمليات الجمع، بما يساعد على القضاء على ظاهرة نباشي القمامة.

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وعلى هامش، الافتتاح استمع محافظ الفيوم لشرح موجز لآليات عمل المصنع، مصحوبًا بفيلم تسجيلي للمصنع قبل وبعد التأهيل، كما تفقد المحافظ ومرافقوه غرفة التحكم، ومنطقة الفرز اليدوي، وأماكن تجميع القمامة، فضلًا عن عدد من المكاتب الإدارية بالمصنع.

ومن جانبهم، شكر القائمون على تأهيل المصنع، محافظ الفيوم، لموقفه الإيجابي معهم وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات أمامهم في إطار من القانون، حتى كتب لفكرة تأهيل المصنع النجاح ودخوله الخدمة للمساعدة في نظافة البيئة والحد من التلوث بعد أن كان متوقفًا لسنوات عديدة.