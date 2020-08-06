شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسماعيلية» تستبعد مدير مدرسة ثانوي بسبب مخالفات مالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الخميس قرارا بإحالة مدير مدرسة ثانوية للبنات تابعه لإدارة شمال الاسماعيلية للتحقيق مع االحاقها بديوان الإدارة لحين الانتهاء من التحقيقات بسبب مخالفات شابت عملية تسلم ملفات التقدم للصف الأول الثانوي.

وأكد قبيصي ان لجنة من الشؤون المالية والإدارية كشفت قيام أحد العمال بالمدرسة ببيع ملفان التقدم للالتحاق بالاول الثانوي بالمدرسة العام الدراسي 2020/2021 نظير مبالغ مالية وهو مايعد مخالفه صارخة للتعليمات الوزارية المنظمة لهذة العملية إلى جانب ما اكدتة لجان المتابعه ضرورة الالتزام بعدم جمع أي مبالغ مالية في حالة التقدم لأي صفوف دراسية ووفق الضوابط المعلن عنها.

واختتم مدير تعليم الاسماعيلية تم تكليف لجان من المتابعه والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية لمتابعه جميع المدارس بالاداران للناكد من سلامة اجراءات تسلم ملفات التقدم بالمراحل التعليمة المختلفة.