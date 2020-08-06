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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء أعمال تطوير المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة الذي يتم إعداده كنموذج استرشادي للحي الذي يقدم خدمات إلكترونية عن بعد ليتم تطبيقه في بقية الأحياء في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بمصر الجديدة

وأشار محافظ القاهرة، في بيان، الخميس، إلى أنه بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات يتم دراسة دورات العمل بالمركز لتلافي الملاحظات مع مراجعتها وتنسيقها وإعادة تدريب العاملين لرفع كفاءتهم لتسهيل أداءهم لمهامهم الجديدة والتعامل مع طلبات الجمهور إلكترونيا مشيرًا إلى أن هذا التطوير يهدف إلى تقديم الخدمات بشكل إلكتروني عن بعد، وأن تتم دورات العمل في الحي بالكامل بشكل إلكتروني حتى نصل لحي بدون أوراق يمكن أن يقدم الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات حيث تم توفير الأجهزة اللازمة.

محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بمصر الجديدة

محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بمصر الجديدة

وأضاف محافظ القاهرة بأنه جاري التنسيق مع وزارة الاتصالات بالربط مع الجهات الخارجية لتقليل زمن تقديم الخدمة والتأكد من صحة البيانات، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشرائها، كما سيتم إعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.

محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بمصر الجديدة

وعقب ذلك تفقد محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشوارع مدينة نصر ومصر الجديدة والتي تقوم بها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية بالحيين.

محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بمصر الجديدة