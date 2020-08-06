شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عاملين داخل بيارة صرف حال محاولتهما تفريغ حمولة جرار كسح بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي عاملان مصرعهما في بيارة صرف صحي، بقرية ميت الوسطى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حاولا إلقاء حمولة جرار كسح في بيارة الصرف الصحي فسقطا فيها ولقيا مصرعهما في الحال.
تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، يفيد بسقوط شخصين في بيارة صرف صحي بقرية ميت الوسطى، وتبين أن الضحيتين هما «ع.ع» و«ح.ب»، من أبناء قرية ميت البيضا، ويعملان في كسح الخزانات البلدية.
وتبين قيام أحدهما بكشف غطاء إحدى البالوعات، لتفريغ حمولة جرار الكسح، فسقط في البيارة، فحاول زميله إنقاذه إلا أنه استنشق غازات سامة داخل البيارة.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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