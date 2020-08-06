شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 15 مليون جنيه.. إحلال وتجديد وتوسعات بقطاع الكهرباء في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ خطة أعمال إحلال وتجديد وتوسعات بقطاع الكهرباء بالمحافظة، بتكلفة مالية 14 مليون و929 ألف جنيه لتدعيم القرى، تحت إشراف المهندسة غادة أبوكيله، وكيل وزارة الكهرباء، وذلك لتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، بحسب بيان، الخميس، أنه تم تنفيذ إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بمراكز وقرى المحافظة، حيث شملت إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط على مغذى الوزارية «1، 2» ومغذى الثروة السمكية ومغذى الناصرية ومغذى ريف الرياض بمركز ومدينة الرياض، ليستفيد منها أهالي تلك القرى بتكلفة مالية مليون و250 ألف جنيه، وإنشاء مغذى جديد أبوبدوي خروج «ل ت» بيلا الجديدة بكمية 6.5 كم كابلات متوسط، و2 برج بمدينة بيلا ليستفيد منها أبوبدوي والقرى التابعة بتكلفة مالية 5 ملايين و500 ألف جنيه، كذا إنشاء مغذى جديد لتخفيف عن مغذى خروج «6 و10 و11» ليستفيد منها مدينة بيلا بتكلفة مالية مليون و713 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط 8 ملايين و463 ألف جنيه.

وذكر محافظ كفر الشيخ، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بمراكز ومدن المحافظة والتي شملت إحلال شبكة الجهد المنخفض لمحولات قرية محلة موسى، ب 154 عمود جهد منخفض بقرى غرب كفر الشيخ ليستفيد منها محلة موسى بتكلفة مالية 920 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمحولات قرية يوسف جمعة وكوبري الزاوية وأبوشريف ب 71 عمود جهد منخفض بمدينة الرياض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 231 ألف جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، كما تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمحولات قرية الكنيسة، الغنايمة، أبوستره، لاصفير البلد، كوم أبوطاحون، الخولي، البياض، العجوزين، ب 453 عمود جهد منخفض و«10، 500 م» موصلات معزولة بدل موصلات عريانة بقرى شمال دسوق ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية مليون و618 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمحولات قرية حلاوة بحري وقبلى بعدد 60 عمود جهد منخفض بمدينة بلطيم ليستفيد منها قرية حلاوة بتكلفة مالية 200 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض 2 مليون و696 ألف جنيه.

وأشار نور الدين، أنه تم تنفيذ خطة أعمال سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية والتي تضمنت تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل 49 محول بصرف عدد 4محولات «500 ك، ف، ا»وعدد 3 محولات «800 ك، ف، ا»، ومحول قدرة «1000 ك، ف، ا» بمدينة بيلا ليستفيد منها مدينة بيلا وارياف بيلا بتكلفة مالية 3 ملايين و497 ألف جنيه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات إضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي.

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