شكرا لقرائتكم خبر عن توأمة بين الأقصر و«فيتربو» الإيطالية بعد نجاح معرض مستنسخات توت عنخ أمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس محافظة فيتربو الإيطالية على نص «اتفاق التوأمة» الذي اقترحه محافظ الأقصر مصطفى محمد الهم، من المقرر أن يقوم محافظ الأقصر بزيارة رسمية لإيطاليا في الخريف المقبل من أجل التوقيع الرسمى على البروتوكول بعد تصديق وزارة الخارجية الإيطالية عليه.

وقال أوجينيو بنديتي رئيس مؤسسة بنديتي الثقافية «لقد كان النجاح الكبير الذي صادف المعرض المصرى الذي قامت بتنظيمه في فيتربو العام الماضى مؤسسة»سيب بنيديتّى«والذى شهد في ستة أشهر إقبال ما يزيد على ٦٠ ألف زائر جاءوا لمشاهدة مجموعة من مستنسخات مقبرة الفرعون توت عنخ أمون، وهو ما فتح الطريق أمام مبادرات ثقافية قام بتقديمها السفير المصرى في روما هشام بدر.

واضاف رئيس مؤسسة بنديتي الثقافية: «الأن يمكن القول أن الأتروسكان سيهبطون في مصر لتجديد العلاقات الألفية بين البلدين الذين توحدهم الأديان الوحيدة في العالم التي تدعو إلى خلود الروح في رحلتها في عالم ما بعد الموت». هذا وقد أسقف فيتربو، لينو فوماجالى، بقيادة أول رحلة حج مسيحية على مسار رحلة العائلة المقدسة في هروبها في مصر من خلال زيارة الأماكن التي لجأ فيها الطفل يسوع لمدة سبع سنوات هربًا من إضطهاد الملك هيرودس.

هذا التراث التاريخى والدينى تم وضعه في إطار تمثيلى موسيقى وقد عهدت وزارة الثقافة المصرية إلى مؤسسة «سيب بينيديتّى» بتقديم أول عرض في باكورة عروضه العالمية في روما وسيتم العرض «تحت الرعاية الخاصة من الفاتيكان».