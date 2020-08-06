ماجدة هجرس: المشاركة الفعالة في انتخابات «الشيوخ» مسؤولية كل العاملين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس جميع العاملين بالجامعة إلى التمسك بحقوقهم، والمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبل
مؤكدة على المديرين العموم وأمناء الكليات بضرورة دعوة الموظفين إلى الخروج يومى 11 و12 أغسطس المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار مرشحيهم كحق أصيل لهم.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق ٦ اغسطس بالمديرين العموم وأمناء الكليات بحضور هدي فرج أمين عام الجامعة.
وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى ضرورة حث العاملين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وتوعيتهم بأهمية النزول بقوة إلى صناديق الاقتراع؛ لاختيار مرشحيهم ومن يمثلهم ويعبر عن مطالبهم واحتياجاتهم، في إطار الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم وجود تجمعات، وارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما أكدت رئيس الجامعه على رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الجامعة لزيارة تجديد اعتماد الأيزو للهيكل الإداري للجامعة في نهاية سبتمبر ٢٠٢٠؛ وذلك من خلال خطة عمل متكاملة خلال هذه الفترة
ومن جانبها استعرضت هدي فرج أمين عام الجامعة خلال الاجتماع الاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية لتجديد الاعتماد في نهاية سبتمبر القادم؛ مما يتطلب العمل بشكل جاد خلال الفترة المتبقية؛
مشيره إلى أنه تم وضع خطة عمل متكاملة خلال هذه الفترة تتمثل في قيام فريق المراجعة الداخلية بزيارة كافة إدارات الجامعة اعتبارا من ١٠ أغسطس ولمدة شهر تقريبا.
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