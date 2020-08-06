حريق في أخشاب مشروع كهرباء قرية سقيل بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا اندلع في كمية أخشاب بمركز أوسيم، شمال المحافظة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق بأخشاب بقرية سقيل. Advertisements دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، دون إصابات. وتبين بالفحص نشوب حريق في مجموعة أخشاب خاصة بمشروع الكهرباء بكورنيش النيل بقرية سقيل بالوحدة المحلية بقرية برطس. تحرر المحضر اللازم، وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق.

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