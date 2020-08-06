محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
البحث عن جني المال بات جل ما يشغل تفكير صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة. عمد صاحب الثلاجة إلى تجميع كمية من اللحوم الفاسدة تمهيدا لتوزيعها على المحال التجارية وأصحاب المطاعم إلا أن مباحث التموين كانت له بالمرصاد.
معلومات وردت إلى ضباط مباحث التموين بأن مالك ثلاجة بأوسيم بصدد طرح أطنان من لحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر للبيع في الأسواق غير عابئ بصحة المواطنين.
أكدت التحريات صحة المعلومات، وأن المتهم يعمل على تجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وبيعها في الأسواق مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين، ومعرضاً حياتهم للخطر.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية الثلاجة بمشاركة مديرية الطب البيطري ومفتش الأغذية، وأمكن ضبط مالكها وبحوزته 27 طن كبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.
تحفظت القوات على المضبوطات تمهيدا لإعدامها بواسطة الجهات المختصة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مأمورية مباحث التموين توقع "ملك الكبدة" الفاسدة في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.