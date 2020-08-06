مأمورية مباحث التموين توقع "ملك الكبدة" الفاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

البحث عن جني المال بات جل ما يشغل تفكير صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة. عمد صاحب الثلاجة إلى تجميع كمية من اللحوم الفاسدة تمهيدا لتوزيعها على المحال التجارية وأصحاب المطاعم إلا أن مباحث التموين كانت له بالمرصاد.

معلومات وردت إلى ضباط مباحث التموين بأن مالك ثلاجة بأوسيم بصدد طرح أطنان من لحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر للبيع في الأسواق غير عابئ بصحة المواطنين.

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أكدت التحريات صحة المعلومات، وأن المتهم يعمل على تجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وبيعها في الأسواق مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين، ومعرضاً حياتهم للخطر.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية الثلاجة بمشاركة مديرية الطب البيطري ومفتش الأغذية، وأمكن ضبط مالكها وبحوزته 27 طن كبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

تحفظت القوات على المضبوطات تمهيدا لإعدامها بواسطة الجهات المختصة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.