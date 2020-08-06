أخبار مصر | الحكومة: موجة كورونا الثانية المتوقعة ليست بخطورة الأولى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة: موجة كورونا الثانية المتوقعة ليست بخطورة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، في تصريحات صحفية له اليوم على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إن الجهات المختصة في مصر تتوقع إمكانية وجود "موجة ثانية" من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الشهور المقبلة، معقبا: "لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بنفس خطورة الموجة الأولى".
وأضاف هيكل، أنه في حالة ظهور موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا ، سيتم الاعتماد على "العزل المنزلي" للحالات الخفيفة والمتوسطة، موضحا أن وزارة الصحة والسكان تتوقع استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.