أخبار مصر | مصر ترد على بيان تركيا بشأن تعيين الحدود البحرية مع اليونان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر ترد على بيان تركيا بشأن تعيين الحدود البحرية مع اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ردا على بيان الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان "إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله".

وأعلن وزير الخارجية، سامح شكرى، توقيع اتفاقية مشتركة مع اليونان تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط، وبحث شكرى مع نظيره اليونانى صباح اليوم العلاقات بين البلدين.

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وأعرب سامح شكري، ترحيبه بوزير الخارجية اليوناني بزيارته إلى مصر، مؤكدا أن هناك علاقات متشعبة وقوية بين البلدين، لافتا إلى أنه تم توقيع تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.