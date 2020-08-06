أخبار مصر | مصر ترد على بيان تركيا بشأن تعيين الحدود البحرية مع اليونان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر ترد على بيان تركيا بشأن تعيين الحدود البحرية مع اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ردا على بيان الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان "إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله".
وأعلن وزير الخارجية، سامح شكرى، توقيع اتفاقية مشتركة مع اليونان تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط، وبحث شكرى مع نظيره اليونانى صباح اليوم العلاقات بين البلدين.
وأعرب سامح شكري، ترحيبه بوزير الخارجية اليوناني بزيارته إلى مصر، مؤكدا أن هناك علاقات متشعبة وقوية بين البلدين، لافتا إلى أنه تم توقيع تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.
وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هذا الاتفاق دليل على التنسيق المستمر بين البلدين، موضحا أن هذا الاتفاق يتيح لمصر واليونان تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ويفتح أفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أن علاقة الصداقة بين مصر واليونان كانت عاملا للحفاظ على أمن منطقة شرق البحر المتوسط.