شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة تقدم التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مثمنة على دور القناة كشريان ملاحي اقتصادي كبير، وشريك أكبر في التنمية الاقتصادية بمصر عامة ومنطقة القناة بشكل خاص، كما تقدمت بالتهنئة للمواطنين من أبناء الشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وأشارت رئيس الجامعة إلى أن احتفال مصر بهذه المناسبة ينبع من منطلق الرغبة في أن يظل هذا الإنجاز ماثلاً أمام أعين المصريين والعالم، واستلهام روح التحدى والإصرار التي تسلح بها هذا الشعب العظيم لتحقيق الحلم، من خلال بأموال وطنية ومواصلة العمل ليل نهار بكل كفاءة واقتدار لإتمام هذا المشروع الضخم خلال عام واحد.

كما أكد الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد جزءاً من خطة طموحة للاقتصاد المصرى، كما يشكل نواة لانطلاق العديد من المشروعات على ضفاف قناة السويس، والتى تهدف إلى خدمة حركة التجارة العالمية، وتوفير آلاف فرص العمل، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، هذا إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية شاملة تضم العديد من الأنشطة الصناعية واللوجيستية وكذا أعمال المرافق والبنية الأساسية اللازمة وفى مقدمتها الطرق والأنفاق ومحطات الكهرباء.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اقتران اسم الجامعة بقناة السويس يعد أكبر دليل على الصله الوثيقه التي تجمع بين الجامعة وقناة السويس التي تعد شريان الحياة لهذه المنطقة الواعده كما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا المشروع العملاق بدأ يؤتي بثماره التي ستؤثر على الاقتصاد المصري بوجه عام ومواطني منطقة اقليم القناة وسيناء بشكل خاص .