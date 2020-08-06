شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يصدر قراراً بإقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية قراراً بتاريخ 5/8/2020 بإقالة مصطفى سعيد مهدى رئيس قرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة وتكليف عادل سليمان سالم سكرتير القرية بالقيام بمهام رئيس القرية واكد المحافظ ان القرار جاء نظراً لعدم الإلتزام بتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بوقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر ووجود مخالفات قانونية بنطاق القرية تتعلق بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء . وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدولة بكل حزم والحفاظ على اراضى الدولة ووقف اى اعتداء عليها فورا واحالة المخالفين للتحقيقات الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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