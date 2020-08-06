شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار بالمحلة والبحث عن 9 أشخاص أسفل الأنقاض والدفع بـ12 سيارة إسعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة المحلة الكبرى مساء اليوم انهيار عقار مكون من 5 طوابق، ويقطن به 5 أسر، وأثناء الانهيار كان متواجد بداخله 9 أشخاص، بينهم أطفال، وجار البحث عنهم أسفل العقار.

وكشف مصدر مسؤول انه عقار قديم، وكان يشهد أعمال ترميم، بسبب تعرضه للتصدعات والتشققات، وتم الدفع بـ12 سيارات اسعاف في انتظار الوصول إلى أي مصابين أو جثث.

كانت مدينة المحلة الكبرى شهدت انهيار مفاجئ لأحد العقارات بمنطقة الرجبي التابعة لحي اول المحلة الكبرى، وانتقل على الفور إلى موقع العقار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى ونائب مدير أمن الغربية ووحدات من الحماية المدنية.

وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من خمسة طوابق وفرض كردون أمني حوله وحول العقارات المجاورة له واخلاؤها خشية تأثرها بالعقار المنهار، وتكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار كما قرر محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.

انهيار عقار بالمحلة والبحث عن ٩ أشخاص أسفل الانقاض والدفع بـ ١٢سيارات اسعاف

انهيار عقار بالمحلة والبحث عن ٩ أشخاص أسفل الانقاض والدفع بـ ١٢سيارات اسعاف

انهيار عقار بالمحلة والبحث عن ٩ أشخاص أسفل الانقاض والدفع بـ ١٢سيارات اسعاف