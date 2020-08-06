شكرا لقرائتكم خبر عن مفتش صحة الغردقة ينتهي من معاينة جثتي ضحيتي حادث طائرة منتجع الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهي مفتش الصحة بالغردقة من توقيع الكشف الطبي الظاهري على جثتي الطيارين الذين لقيا مصرعهما في حادث تحطم طائرة خاصة صغيرة الحجم من ذات المقعدين لدى هبوطها في مطار الجونة، وجرى إيداع الجثتين مستشفى الجونة، وتم تسليم التقرير الطبي للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

وأكد مصدر طبي أن النيابة العامة من الممكن أن تكتفي بتقرير مفتش الصحة وتصدر قرار التصريح بدفن الجثتين وتسليمهما لأسرتها أو تصدر قرارا بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة.

كان فريق من نيابة الغردقة بالبحر الأحمر قد انتهي من معاينة حطام وموقع الطائرة التي تحطمت لدى هبوطها بمطار الجونة، حيث أمرت بتحريز الحطام وسماع أقوال عدد من الشهود وقررت النيابة سماع أقوال مسؤولي الشركة مالكة الطائرة.

كان النائب العام قد كلف فريق تحقيقات بنيابة الغردقة للانتقال لموقع الحادث وبدء التحقيقات.

وقالت مصادر أمنية بالبحر الأحمر أنه أخطر نيابة الغردقة بحادث تحطم طائرة ترفيهية خاصة لدي هبوطها بمطار الجونة.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد سعيد خليل محمد السروجي «٦١ سنة – طيار»، وأكرم خليل خالد حسن الحصري «٣٦ سنة – طيار»، متأثرين بإصابتهما في الحادث.

كان مطار الجونة الخاص شهد تحطم طائرة صغيرة ترفيهية وتم الدفع ب ٤ سيارات إسعاف وسيارات إطفاء وتم استخراج المصابين وتم نقلهما لمستشفى الجونة لإنقاذهما وتوفيا متأثرين بالإصابات.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن الطائرة كانت في رحلة تجريبية فوق منطقة الجونه وأن الشركة مالكة الطائرة حاصلة على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدني وبملكها أحد رجال الأعمال وأن المفقودين يعملان طياربن وأن الطائرة من ذات المقعدين، وأنه فور وقوع الحادث انتقل اللواء خالد عبدالهادي مدير مباحث البخر الأحمر لموقع الحادث.

وأخطرت أجهزة الأمن نيابة الغردقة بالحادث ومن المقرر انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وحطام الطائرة وأضافت التحقيقات أن الطائرة كانت ستعمل في الرحلات الترفيهية فوق منطقة الجونة.