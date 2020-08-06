شكرا لقرائتكم خبر عن في اتصال هاتفي.. «شكري» و«بومبيو» يبحثان تطورات ليبيا وسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا، الخميس، بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، في إطار التواصل والتنسيق المستمر للتأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن الاتصال شهد تشاورًا بين الجانبين حول عدد من الموضوعات الاستراتيجية التي تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتّين، وكذا سبل تعزيزها في جميع المجالات بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين تناقشا، خلال الاتصال، حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا الرؤى فيما يخص الحلول المقترحة للأزمات التي تواجه المنطقة، حيث عرض الوزير شكري موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية، والجهود المبذولة لدعم مسار التسوية السلمية من خلال «إعلان القاهرة» المندرج ضمن إطار مخرجات «مسار برلين».

كما استعرض الوزير شكري آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة، وكذلك تناول الاتصال القضية الفلسطينية والمشاورات التي أجراها الوزير شكري مع القادة الفلسطينيين خلال زيارته مؤخرًا لرام الله.