شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الثانوية العامة «أدبي»: مدرسي قال لي «زهقتينى من كتر أسئلتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الطالبة علا سعد الأولى على الثانوية العامة بمحافظة القليوبية شعبة أدبي إن أحد مدرسيها قال لها «زهقتينى من كتر أسئلتك».

وقدمت «علا» نصيحه إلى جميع الطلبة والطالبات بالإلمام بكافة التفاصيل عن المواد التي يدرسونها وأن لا يخجلوا أو يحرجوا من كثرة الأسئلة وطلب العلم جاء ذلك خلال حفلة التكريم التي نظمتها مجموعة العربي لها ولوالدها الذي يعمل بالشركة منذ ٢٥ عاما كما أهدت نجاحها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أحمد سعد والد الطالبة أن «علا» كانت تحلم بالالتحاق بكلية الألسن ولقد وفقها الله تعالى إلى أن تكون الأولى على الجمهورية بجهدها ومثابرتها وصممت على الالتحاق بالكلية التي تحلم بها.