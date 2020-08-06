شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر، مؤكداً أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات القادمة، والمقرر انطلاقها يومي 12،11 من شهر أغسطس الجاري للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وإستكمال الحياة النيابية .

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة تعد أولى المحافظات في المشاركة والتصويت في كافة الإستحقاقات الدستورية الماضية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و407 ألف و747 ناخب وناخبه لهم حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركز انتخابي يتسع لـ 1163 لجنة فرعية .

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات وكافة الجهات المعنية لمراجعة وتجهيز المقار الانتخابية والبدء فوراً في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا والانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية لربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لتذليل أي عقبات أو مشكلات في إطار الإستعدادات النهائية لإجراء الإنتخابات، مشدداً على ضرورة توفير جميع الإحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجنان الفرعية وتحديد علامات للمواطنين مع مراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات، وتشكيل لجان للإشراف والمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات والتأكد من جاهزيتها تماما لإستقبال الإنتخابات .

يذكر أن إختصاصات مجلس الشيوخ طبقاً لما جاء بالدستور كالآتي :

- دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية.

- دعم السلام الإجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

- يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

Advertisements

- يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية.

- يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.