جومانة السادسة مكرر بالثانوية العامة تغنى "حبيبى" لماجدة الرومى (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا الخليج 365 فرحة عارمة في أسرة جومانة محمد السادس مكرر بالثانوية العامة بمدينة نصر، والتى عبرت عن سعادتها بغناء مقطع من أغنية حبيبى للفنانة ماجدة الرومى. Advertisements يذكر أنه من المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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