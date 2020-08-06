شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تنتدب رؤساء اللجان الفرعية فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 47 لسنة 2020، بشأن ندب رؤساء اللجان الفرعية فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها فى الداخل يومى 11 و12 أغسطس الموافقين الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ونص القرار على أن يتم ندب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية رؤساء للجان الفرعية التي تجرى فيها عملية الانتخاب لنظامي الفردي والقائمة معاً في الدوائر المحدد رقمها ومقرها قرين كل اسم منهم. وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابا يكون يومى 8و9 سبتمبر.



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