شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تطوير مراكز خدمة المواطنين لتقديم خدماتها إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بدء أعمال تطوير المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة الذي يتم إعداده كنموذج استرشادى للحي الذي يقدم خدمات الكترونية عن بعد ليتم تطبيقه في بقية الأحياء في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الالكترونية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات يتم دراسة دورات العمل بالمركز لتلافي الملاحظات مع مراجعتها وتنسيقها واعادة تدريب العاملين لرفع كفاءتهم لتسهيل أدائهم لمهامهم الجديدة والتعامل مع طلبات الجمهور الكترونيًا مشيراً إلى أن هذا التطوير يهدف الى تقديم الخدمات بشكل الكتروني عن بعد ، وأن تتم دورات العمل في الحي بالكامل بشكل الكتروني حتى نصل لحي بدون أوراق يمكن أن يقدم الخدمات من خلال البوابة الالكترونية للمحليات حيث تم توفير الأجهزة اللازمة .

Advertisements

وأضاف محافظ القاهرة بأنه جاري التنسيق مع وزارة الاتصالات بالربط مع الجهات الخارجية لتقليل زمن تقديم الخدمة والتأكد من صحة البيانات، مشيرا إلى أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشرائها ، كما سيتم إعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات .

وعقب ذلك تفقد محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشوارع مدينة نصر ومصر الجديدة والتي تقوم بها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية بالحيين .