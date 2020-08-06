شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ورئيس شركة المياه يتفقدان محطة المرشح بالمحلة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عادل عطية رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروع محطة مياه المرشحة القديمة بالمحله الكبري، لمتابعة الموقف النهائي لتطوير المحطة ورفع كفاءتها، ضمن المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي بتكلفة 190 مليون جنيه.

وأوضح، رئيس شركة الغربية، أن المحطة تخدم تقريبا مليون نسمة، بمناطق حى ثان المحلة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٨٠٠ل/ث.

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وأكد، اهتمام الدولة بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لما لها من أهمية كبيرة فى توفير حياة كريمة وصحية، مشيرا أن الدولة لاتدخر جهدا في خدمة المواطنين.