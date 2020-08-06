شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تجديد عقد أعمال النظافة فى محافظة شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على تجديد العقد المبرم بين محافظة شمال سيناء وشركة كير سرفيس؛ وذلك للقيام بأعمال النظافة بمدينة العريش لمدة خمس سنوات تبدأ في 16/2/2021، بذات الشروط وأسعار التعاقد. -ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (67)، المنعقدة بتاريخ 27/7/2020، بعدد 27 موضوعا. وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الخميس ، على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2019-2020 بمحافظة شمال سيناء، شريطة أن يكون الطالب وولي أمره من المقيمين فعليا في محافظة شمال سيناء قبل الامتحانات. Advertisements وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة بتهنئة جموع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، مُتمنيا أن يُعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير والازدهار.

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