شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة عين الحياة.. البحيرة الأسطورية تعود جنة في قلب القاهرة فى "بينى وبينك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك، يعرض الزميل حسن مجدي، كيف استردت بحيرة عين الحياة، في منطقة عين الصيرة، وجهها المشرق، وتحولت من خرابات إلى جنة في قلب العاصمة.

وتعتبر بحيرة عين الحياة، من أجمل البحيرات المصرية، حيث تخرج مياهها من فوهة بركان في قلب الأرض، وتحمل الكثير من الفوائد العلاجية، ولكنها تلوثت بسبب الإهمال وانتشار العشوائيات قبل آن تعود لوجهها الطبيعي بسبب الخطة الطموحة لتطوير مصر.

ويذاع برنامج بيني وبينك، يوم الخميس من كل أسبوع، وهو من تقديم حسن مجدى، وتصوير وإعداد مصطفى جابر، مونتاج نانيس هيكل، وإخراج وسينيور برديوسر شادي أبو الحسن.

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