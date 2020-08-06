شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على الدراجة المدعومة من وزارة الرياضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قليل يتم فتح باب الحجز الرسمي للمرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك ، والتي تطرحها وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، لمنح المتقدمين على دراجات مدعومة ، بأسعار أقل من سعرها خارج المبادرة .

ومن المقرر، أن يتم فتح باب الحجز في الثامنة من مساء اليوم ، وعلى من يرغب في الحصول على الدراجة أن يدخل على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب و الرياضة والتسجيل في المبادرة ، وعبر البوابة الاليكترونية والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. أو الدخول عبر الرابط الإلكتروني مباشرة والخاص بالحصول على الدراجات وهو https://www.emys.gov.eg/bike/ ، ويحق لمن يحصل على الدراجة سداد السعر نقدا ، او بالتقسيط تنسيقا مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة .

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة فى 8 يوليو الماضي، ولاقت إقبالاً كبيراً من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة الأعداد المطلوبة من خلال عدة مراحل، وتنقسم الدراجات المطروحة إلى دراجة جبلية ويبلغ سعرها 1932 جنيهًا، ومقاسها 26، ودراجة هجين وقيمتها 2362 جنيهًا، ومقاسها 28.

وتأتي مبادرة "دراجتك.. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ إستراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.