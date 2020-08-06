شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع.. مجلس الوزراء يقرر علاج شاب مصاب بشلل بمستشفى الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استجابة سريعة لما نشر في الخليج 365 تحت عنوان "مأساة شاب مصاب بشلل نصفي .. نفسي اخف وأعمل عملية وامشي زى زمان " قامت منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء بالاتصال بالشاب المريض وحددت له ميعادا للبدء في علاجه بمستشفي الحسين الجامعى يوم السبت القادم .

وكان الخليج 365 نشر تقريرا بعنوان "مأساة شاب مصاب بشلل نصفى: نفسي اخف وأعمل عملية وامشى زي زمان" وروى فيه إسماعيل نبيل تفاصيل مأساته التى يعيشها لليوم السابع قائلا: "الحياة بالنسبة لي كلها دلوقت بعيشها علي السرير بين 4 حيطان مش عارف أشوف الشارع حتى مراتى أخدت بنتى الوحيدة ومشيت مقدرتش تتحمل معاناتى" .

وقال إسماعيل نبيل: "أنا كنت عايش حياة طبيعية زي كل الشباب لحد ما كنت في يوم خارج من المسجد وكان في خناقة في الشارع وضرب نار وقدري إن طلقة نارية تدخل في ضهري ومن وقتها وحياتى كلها اتدمرت وأجريت عدة عمليات لكننى أصبحت مصابا بشلل نصفي لا أستطيع الحركة ونصف جسدى من الأسفل لا أشعر به تماما ."

Advertisements

واستكمل إسماعيل نبيل مأساته والدموع تغرق عينيه : أنا تعبت من نومتى علي السرير وبقي عندى قرح فراش في ضهري وبتألم من شدة الوجع ومش عارف اشتري علاج أو مسكن لألمى فقد بعت كل ما أملك حتي شقتي بعتها ومش عارف أعمل أيه لكن أملي في ربنا كبير .

وأضاف: "نفسي لو مراتي ترجع لي هي وبنتى كل أملي أخدهم في حضنى زي زمان وأي حد يقف معايا ويساعدنى أعمل العملية وأرجع أمشي واشتغل زى ما كنت صنايعي أبواب وكوالين سيارات" .

وناشد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مساعدته في تشخيص حالته والوقوف بجواره لإجراء العملية حتى تعود له الحياة من جديد .