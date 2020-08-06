شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليونانى: وقعنا اتفاقية تاريخية لترسيم الحدود مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليونانى، إنه يقدم التهنئة للدولة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن القناة الجديدة عمل مميز، ويؤكد أن الرئيس السيسى يخطط لصالح بلده ويدرك ماذا يفعل.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى: "اليوم وقعنا اتفاقية تاريخية بين مصر واليونان، فى إطار القانون الدولى وتحترم العلاقات المجاورة وتساهم فى استقرار المنطقة، وبعد مباحثات طويلة المدى بعد التفاوض بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية اليونانى، أن الاتفاقية تؤكد مدى قوة العلاقات المصرية اليونانية، ومن اليوم نبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية شهدت إزالة كافة المعوقات خلال التفاوض بين البلدين، وتؤكد أن نهتم بكل الترسيم الحدودى فى إطار القانون الدولى.