شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعين نوابا جدد لـ 3 رؤساء أحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة قرارا بتكليف صابر على، نائبا لرئيس حى العجوزة، وتكليف جمال محمد خميس نائبا لرئيس مدينة كرداسة و محمد فهمي كامل نائبا لرئيس مدينة البدرشين.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تابع حالة الطرق والنظافة والإشغالات بعدد من الشوارع بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء خلال المرحلة الحالية، وقد شملت جولة المحافظ شوارع الشعب وخاتم المرسلين واليابان والسوايسة ومستشفى الصدر وترعة الزمر وترعة عبد العال والعشرين والكونيسة موجها بإزالة أى تعديات للمحال والمنشآت على الأرصفة والالتزام بخطوط التنظيم ورفع اى أوتاد حديدية او إشغالات تستخدم فى حجز أماكن لركن السيارات.

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ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع حل جزرى لأى معوقات مرورية بشارع ناهيا وخاصة السلوكيات الخاطئة لبعض قائدى المركبات بالسير عكس الاتجاه ما يسبب إعاقة مرورية شديدة بالشارع مشدداً على ضرورة مراجعة أماكن اليوترن والتخطيط المروري للشارع ورفع السيارات المتعدية على الأرصفة لتيسير الحركة المرورية . وخلال الجولة قرر محافظ الجيزة توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على شركتى النظافة المسئولة عن نظافة شارع المجنونة بنطاق احياء العجوزة وبولاق الدكرور لعدم الالتزام برفع المخلفات مع مجازاة مسئول قطاع النظافة بهيئة النظافة للتقصير فى متابعة أعمال رفع المخلفات من قبل الشركات.

وفى إطار استجابته لحل شكاوى المواطنين تفقد المحافظ المركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور موجها بمجازاة المتكاسلين عن أداء الخدمات للمواطنين والمتقاعسين عن أداء مقتضيات وظيفتهم ونقلهم من محل عملهم واستبدالهم بآخرين أكفاء بما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.