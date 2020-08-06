شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: احتراق محكمة قنا وشوارع بيروت غارقة فى الدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى تداولت أنباء عن حدوث حريق هائل بمحكمة قنا وحدوث تلفيات بمبنى المحكمة، لكن المستشار أحمد فاروق الأنصارى رئيس المحكمة، أكد أنه لا يوجد حريق فى مجمع محاكم قنا كما ادعت بعض المواقع، موضحًا أن ما حدث كان حريقا فى أوراق قديمة خاصة بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأن الصورة المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة.

كما رصد موقع فالصو، انتشار شائعة حول تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير محمود ياسين ودخوله المستشفى، إلا أن الفنانة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، أكدت أنه لا صحة لدخوله المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

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وكتبت شهيرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "يا جماعة محمود ياسين بخير وحالته الصحية مستقرة على عكس ما جاء فى بعض المواقع ولم يجد جديد على الحالة إطلاقا والحمد لله ولا مستشفى ولا غيره بس ياللا بقى ده العادى، مداخلة عادية مع وائل الأبراشي على كارثة لبنان وأنا كنت متأثرة جدا للحدث المفزع ده وتطرق الحديث بالسؤال عن صحة زوجي وطمأنت الجمهور أن الحالة مستقرة ونسأل الله الثبات على ذلك والحمدلله وربنا يشفيه ويشفي كل مريض يارب ومنتحرمش من اهتمامكم وسؤالكم يارب".

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، انتشار صور مزيفة بعد كارثة انفجار لبنان، حيث بدأ البعض يتداول صورة لشوارع غارقة بالدماء، يزعمون أنها للشوارع المؤدية لمستشفيات بيروت، وبالبحث عن حقيقة البوست والصورة المتداولة، وجدنا أنها "فالصو"، ولا تمت للحقيقة بصلة، وتبين أن الصورة قديمة يعود تاريخها لعام 2017، والتقطت في الجزائر وليس في بيروت، وكانت وقت ذبح الأضاحى في عيد الأضحى المبارك.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الخميس، انتشرت صور "قديمة" على السوشيال ميديا تزعم أنها لصور طائرات المساعدات التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسالها إلى لبنان بعد كارثة انفجار بيروت، لكن بالبحث تبين الصور قديمة وكانت لإرسال مصر مساعدات لجنوب السودان لدعمها بمواجهة فيروس كورونا، كما أن رئاسة الجمهورية نشرت فيديو وصور طائرات المساعدات المصرية المتجهة لدعم الشعب اللبنانى الشقيق.