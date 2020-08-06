شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تبحث إرسال بعثة طبية للبنان وتتواصل مع الخارجية وسفير مصر ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن نقابة الأطباء تواصلت مع أكثر من جهة لبحث إرسال بعثة طبية للبنان، يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع السفير المصرى فى لبنان، والذى زود النقابة بقائمة من النواقص التى تحتاجها لبنان، مشيرا إلى أنه تم التواصل أيضًا مع مشيخة الأزهر للاستعلام عن المساعدات التى تم إرسالها من جانبهم، وذلك لتنسيق الجهود وتوفير كافة المستلزمات لهم، دون تكرار.

وأوضح مصباح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه نظرًا لإدراك النقابة أن كثير من الدول ستساهم من خلال إرسال مستلزمات طبية، ركزت النقابة على أن تكون المساهمة الرئيسية من النقابة هو إرسال قافلة من التخصصات المختلفة من الأطباء، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد فتحى أمين صندوق النقابة، مقرر لجنة مصر العطاء، أكد استعداد اللجنة أيضًا تقديم دعم مالى، فى ضوء الاحتياجات، وما تم إرساله من جانب مصر.

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وأضاف: ننتظر رد الأزهر، وسيتم الإعلان عن الاحتياجات، ومن أبرز التخصصات التى تم إخطارنا بها، هى: تخصصات الجراحية جميعها، والتخدير والعنايات المركزة، لافتا إلى أن النقابة تواصلت أيضًا مع وزارة الهجرة، وقدمت مساعدات للنقابة، مؤكدًا أن كل الجهات التى تم التواصل معها لم تتأخر فى تقديم المساعدات اللازمة، مشيرًا إلى أن أقرب الرحلات إلى لبنان يوم السبت المقبل، وبالتالى ستنسق النقابة لإرسال القافلة بها.

وكانت نقابة الأطباء قد أكدت تضامنها الكامل مع الشعب اللبنانى حتى يخرج من محنته بسلام، مضيفة: ومن جانبنا سنتواصل مع جميع الجهات المختصة لبحث أوجه الدعم الممكن، سائلين المولى أن يَمن بالشفاء التام على جرحى الحادث الأليم وأن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يتمكن لبنان الشقيق من عبور تلك المحنة بسلام وأن يحمى هذا البلد الجميل من كل مكروه.

ويأتى ذلك على خلفية، الانفجار، الذى وقع الثلاثاء الماضى فى مستودعات بميناء بيروت، والتى كانت تضم مواد شديدة الانفجار، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.