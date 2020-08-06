شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن تنظيم بطولة للشطرنج أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم إدارة النشاط الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج بطولة الجامعة فى الشطرنج السريع أون لاين على مستوي كليات جامعة حلوان، وذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية الاجتماعية مع مراعاة أسس وقواعد التباعد الاجتماعى التى فرضتها الإجراءات الاحترازية منذ دخول جائحة كورونا للبلاد.

وتقام فعاليات البطولة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفترة من السبت 8 أغسطس 2020 وحتى الجمعة 14 أغسطس 2020 .

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وتقام البطولة بالنظام السويسرى المفتوح على سبعة جولات يومية ولكل لاعب 10 دقائق لعب و30 ثانية إضافية لكل نقلة وقد لاقت هذه البطولة إقبالا كبيرا من طلبة وطالبات الجامعة وهي البطولة التنشيطية الثانية التي تنظمها الإدارة هذا العام والأولى التي تنظم أون لاين على مستوى الجامعة نظراً لاتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتهدف البطولة إلى رفع المستوى التدريبي للطلاب أثناء فترة الصيف وشغل أوقات الفراغ بشكل إيجابى مع العلم بأن أبطال الجامعة فى الشطرنج ينافسون دائما على المراكز الأولى خلال أى منافسات سواء على مستوى الجامعات المصرية أو على المستوى الإقليمى أو على المستوى الدولى.