شكرا لقرائتكم خبر عن من معمر القذافي لأردوغان .. من أنتم؟.. حلقة جديدة من الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة اليوم من برنامج الحدوتة تكشف الزميلة هدى زكريا مقدمة البرنامج، عن تاريخ الدولة العثمانية مع ليبيا ومحاولاتها الدائمة لاستغلالها بداية من 1551 وحتى وقتنا هذا.

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وتستعرض الحلقة تاريخ الحضارة الليبية وعمليات الغزو والاحتلال التى مرت عليها حتى وصلنا للوضع الحالي أمام محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدائمة للسيطرة عليها طمعًا في بترولها وثرواتها.