شكرا لقرائتكم خبر عن من معمر القذافي لأردوغان .. من أنتم؟.. حلقة جديدة من الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة اليوم من برنامج الحدوتة تكشف الزميلة هدى زكريا مقدمة البرنامج، عن تاريخ الدولة العثمانية مع ليبيا ومحاولاتها الدائمة لاستغلالها بداية من 1551 وحتى وقتنا هذا.
وتستعرض الحلقة تاريخ الحضارة الليبية وعمليات الغزو والاحتلال التى مرت عليها حتى وصلنا للوضع الحالي أمام محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدائمة للسيطرة عليها طمعًا في بترولها وثرواتها.
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