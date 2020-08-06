الوزراء: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب هذه المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2019-2020 بمحافظة شمال سيناء، شريطة أن يكون الطالب وولي أمره من المقيمين فعليا في محافظة شمال سيناء قبل الامتحانات.
وافق مجلس الوزراء على تجديد العقد المبرم بين محافظة شمال سيناء وشركة كير سرفيس؛ وذلك للقيام بأعمال النظافة بمدينة العريش لمدة خمس سنوات تبدأ في 16/2/2021، بذات الشروط وأسعار التعاقد.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (67)، المنعقدة بتاريخ 27/7/2020، بعدد 27 موضوعا.
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