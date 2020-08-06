الإنقاذ النهري تمشط ترعة المريوطية لانتشال جثة طفل بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها لانتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق طفل "4 سنوات" في ترعة المريوطية بنطاق مركز البدرشين.
دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الجيزة، بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قسم شرطة البدرشين؛ لانتشال جثمان الطفل.
ووجه العقيد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، بجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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