النشرة المرورية.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر وزحام بكورنيش النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الخميس.

البداية من محور 26 يوليو الذي سجل زحاما للمتجه من الطريق الدائري إلى ميدان لبنان، وأعلى منطقة المنصورية.

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تباطؤ في حركة السيارات بكورنيش النيل بمحيط المحكمة الدستورية، ومحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" اتجاه حلوان.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من ميدان التحرير لرمسيس، والمتجه من الدمرداش إلى رمسيس، وكوبري 15 مايو اتجاه المهندسين.

كورنيش العجوزة سجل زحاما بدءا من كوبري 15 مايو اتجاه الطريق الدائري، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات بشارعي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة.