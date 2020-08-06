مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تأجيل محاكمة هشام جنينة وانتحار شاب بطلق خرطوش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تأجيل محاكمة هشام جنينة وانتحار شاب بطلق خرطوش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

القضاء الإداري يرفض إلغاء ترخيص شركة بترول ومعدات حفر

قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار"، بعدم قبول دعوى إحدي شركات البترول، لإلغاء قرار هيئة الاستثمار الصادر والمتضمن الترخيص لشركة منتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر للعمل وممارسة الانتاج، لرفعها من غير ذي صفة، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

أبويا رمى عفش مراتي.. قصة انتحار شاب بطلق خرطوش في أوسيم

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على مدار عام وشهرين، مكث القهوجي العشريني العمر منفردا بعد مغادرة زوجته شقتهما الكائنة بمنزل والده بمنطقة بشتيل، وقرر أن يسكن في شقة جديدة لرفض والده عودتها إلى المنزل مرة آخري، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

تأجيل محاكمة هشام جنينة في قضية التصريحات المسيئة للدولة لـ27 أغسطس

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في قضية التصريحات المسيئة للدولة، لجلسة 27 أغسطس للاطلاع، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقات الدرجات النارية بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

قبل بيعها.. ضبط 27 طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة بأوسيم

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في إحباط ترويج 27 طن كبدة فاسدة، وغير صالحة للإستهلاك البشري على الأسواق، بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

إحباط ترويج 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في القاهرة